"Não brinca com meu coração": conheça o galã do vôlei que trocou DM com Anitta

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@vinicius__freitas)

“Eu adoro vôlei de praia, menina”. Bastou um pequeno comentário em uma lista no Insta dos galãs das Olimpíadas de Tóquio para Anitta lançar luz em mais uma celebridade. Tratar-se do jogador de vôlei de praia Vinícius Freitas. Com 26 anos, o atleta fez tanto sucesso com a carioca que conseguiu até trocar DM com ela.

Após o comentário, Anitta até foi alertada de que o moço era gay, mas mesmo assim não se desanimou: “adoro dar uma volta no vale”.

Instagram (foto: Reprodução/Instagram)

Com a brincadeira, Anitta marcou Freitas nos stories e a dupla trocou mensagens — o rapaz compartilhou um trecho do diálogo. O atleta até convidou a moça para visitar Tóquio. Atualmente a funkeira cumpre agenda nos Estados Unidos.

Instagram (foto: Reprodução/Instagram/@vinicius__freitas)

Praieiro e comprometido

Vinícius Freitas tem 26 anos e é natural do Espírito Santo. Ele está em Tóquio com a delegação de vôlei de praia, mas não compete por medalhas. Ele faz parte da equipe que treina as duplas Alisson e Álvaro, e Bruno Schmitd e Evandro.

O moço começou a jogar desde cedo, aos 12 anos. Em 2013, Freitas foi convocado para a seleção sub-21 de vôlei de praia (após ter conquistado o título de campeão brasileiro sub-19, em 2013). Em 2014, ele ficou em 5º lugar no mundial sub-21.

Nas redes sociais, o atleta faz o estilo praieiro e faz questão de se orgulhar do relacionamento com o médico Rafael Helmer. Entre declarações de amor para o boy, o feed de Freitas ainda tem muito bronze e cliques em jogo.