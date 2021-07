Brasil x Argentina gera memes e fica em 1º lugar nos trending topics mundiais

Td Talita de Souza

A partida de vôlei masculino entre os times brasileiro e argentino, na manhã desta segunda-feira (26/7), fez história mais uma vez: além de parar o país por mais de duas horas em um jogo acirrado, a rodada virou o assunto mais comentado do mundo no Twitter. Argentina, Lucarelli e #voleimasculino figuram os três primeiros temas mais falados neste momento, em todo o planeta. O nome do maior pontuador do jogo, Leal, também está nos trendings.

No Brasil, dos 29 tópicos mais comentados, 25 são sobre o jogo. Não é para menos. A partida emocionante que levou as duas equipes ao tie break ressuscitou no torcedor a velha sensação de que com o Brasil é sempre com emoção. Por isso, os usuários preparam, durante toda a partida, os famosos memes para ilustrar o sentimento de ansiedade provocado pela Seleção brasileira.

Meu Deus gente que jogo foi esse, tive 6 paradas cardíacas pic.twitter.com/RQr7CTzRop — Acervo Gogo Memes (@acervogogo) July 26, 2021

eu acredito na VIRADA



sou BRASA até o fim #Tokyo2020 — puto (@oemputecido) July 26, 2021

Meu deus eu acredito, vamos virar por favor #voleimasculino pic.twitter.com/6BFsL46lUi — iguinho (@Igosilvv) July 26, 2021

Quando a virada ocorreu, o brasileiro também estava pronto para comemorar:

de virada é mais gostoso pic.twitter.com/AdMXfhDl6Z — Comentando A Olimpíadas (@Olimpiadasof) July 26, 2021

QUE JOGO BRASIL, DE VIRADA É MAIS GOSTOSO, 3 SETS SEGUIDOS PRO BRASIL, CARALHO BRASIL



QUE JOGO IN CRI VEL pic.twitter.com/vjAVcaSzXW — Fernanda •• Beiçola gavassi (@ferrnandabc) July 26, 2021

Nesse momento estamos iguais crianças gritando OSO OSO OSO DE VIRADA É MAIS GOSTOSO — Tati Nefertari (@TatiNefertari) July 26, 2021

EU ACREDITO EM VC BRASIL DE VIRADA É MAIS GOSTOSO CARALHO pic.twitter.com/HLYHul6LVV — sofi. | (@haizvoid) July 26, 2021

DE VIRADAAAAA! Por 3 sets a 2, Brasil vence a Argentina e segue invicto no #Volleyball. Leal e Lucarelli entregaram o feat que o país pediu e lideraram a seleção para a vitória. #Tokyo2022 pic.twitter.com/Lbxg8nO70H — BCharts (@bchartsnet) July 26, 2021



E quando o placar marcou a vitória do Brasil, não faltou espaço para brincar com os hermanos:

que delícia ganhar da argentina, de virada é mais gostoso

pic.twitter.com/DtKTwRq0SP — mavi do yoongi (@uzumakimavi) July 26, 2021

BRASIL EU SEMPRE SOUBE QUE JOGO MARAVILHOSO DE VIRADA QUE DELÍCIA

#TOKYO2020 pic.twitter.com/bvVFSpVCAz — cami (@camiheres) July 26, 2021

Argentina jogou como nunca perdeu como sempre ,Ganhar é bom mais ganhar de virada é mais gostoso pic.twitter.com/tdGkZe4IgM — nana? (@jhopehbd) July 26, 2021

QUE JOGO FOI ESSE???? Assim de saúde com essa partida de vôlei#Tokyo2020 pic.twitter.com/v2cM9EKOTC — Rian com R de Rian (@DelaiaRian) July 26, 2021

Argentina com 2 sets e achando que ia ganhar.



Brasil: Virando e ganhando bonito pic.twitter.com/lAZVwfYqXO — Thai Solo (@ThaiSolinho) July 26, 2021

e esse jogador da argentina que honrou bem a camisa que vestiu pic.twitter.com/e7gOVQotcj — rafa (@hwgaturner) July 26, 2021

pós jogo brasil e argentina eu tô assim: pic.twitter.com/lymPpzTnnb — madu. (@crfmadux) July 26, 2021

E fica o recado para as próximas rodadas: