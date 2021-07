5º Prêmio ABRA de Roteiro homenageia Paulo Gustavo

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A quinta edição do Prêmio ABRA de Roteiro está com inscrições abertas até 8 de agosto. Este ano, a premiação traz quatro novas categorias para a premiação, são elas: Prêmio da crítica – melhor roteiro 2020, Troféu Abraço – em excelência de roteiro, Prêmio Paulo Gustavo e telenovela do século XXI.

Desde de 2020, a pandemia impactou o volume de telenovelas lançadas. Tal efeito, levou a comissão a criar um prêmio especial para destacá-las. Todas as obras exibidas entre 2000 e 2019 irão concorrer no primeiro turno da votação, no entanto, as cinco obras mais votadas serão finalistas da categoria de melhor roteiro de telenovela do Século XXI.

Um júri composto por críticos, colunistas, jornalistas e outros especialistas em cinema, TV e entretenimento decidirá o melhor roteiro para o Prêmio da Crítica.

Já o Troféu Abraço – excelência em roteiro foi criado para exaltar a nova geração de roteiristas profissionais que se destacaram em 2020, não somente pelas obras lançadas, mas sobretudo por valorizar a originalidade, a inovação e a diversidade das obras no mercado audiovisual nacional.

A grande homenagem desta quinta edição fica por conta das obras indicadas à categoria melhor roteiro de longa-metragem de comédia, o inédito prêmio Paulo Gustavo, uma forma de homenagear o ator, roteirista e comediante.



Podem entrar na disputa obras televisivas seriadas, cinematográficas, produzidas e exibidas por canais de streaming com curadoria profissional, exibidas em todo o país (no formato virtual ou drive-in), no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, desde que os roteiros sejam de autoria ou coautoria de roteiristas brasileiros.

São aceitos os formatos: filmes de longa-metragem de ficção e de comédia, com duração mínima de 70 minutos, e filmes de longa-metragem de documentário, com duração mínima de 52 minutos; séries de ficção, documentários, realities, esquetes e variedades.

Filmes em formato curta-metragem não podem ser inscritos. Nessa categoria, a comissão organizadora do prêmio faz a curadoria e vai escolher os finalistas ao Prêmio ABRA entre os curtas brasileiros mais premiados nos festivais nacionais do ano de 2020.

O Prêmio ABRA de Roteiro, surgiu em 2016, com a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação, em dois turnos de votação.



Consulte o regulamento: https://www.premioabra.art.br/

Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_asyzxolCDP0MMro3habS_XTtxnHytVAC_5Qx3z1T6SiSqg/viewform