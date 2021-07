CB Correio Braziliense

(crédito: Jean Peixoto/Divulgação)

Nesta quarta-feira (28/7), a Referência Galeria de Arte abre a mostra Manual de observação, com aquarelas de Gisel Carriconde Azevedo e bordados de Suyan de Mattos e curadoria de Marília Panitz e Ralph Gehre. As obras inéditas produzidas a partir de 2019 são resultado de uma nova dinâmica na produção das artistas em grande parte pela situação da pandemia.

Durante o período da exposição, serão realizadas duas lives de visitas guiadas com transmissão pelo Instagram da galeria. A mostra fica em cartaz até 4 de setembro, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, das 10h às 15h. A entrada é gratuita, livre para todos os públicos, mas sujeita à lotação de 10 visitantes por vez.

Para a mostra, Gisel Carriconde Azevedo apresenta três séries produzidas a partir de 2019: #pinturinhasliquidas: Jardins da burguesa; #pinturinhassolidas: Jardins da burguesa; e Morada do sol, 360 graus. A artista trabalha com aquarela desde 2016, interessada pela fluidez do material, como uma forma de exercitar a perda de controle no processo artístico. Além de forçar a quebra de padrões mentais ligados à disciplina de produção, a escolha pela aquarela “supre uma necessidade de me afastar temporariamente da arte contemporânea, em busca das motivações que há cerca de 30 anos me fizeram largar tudo pra fazer arte”, afirma a artista em nota.

Suyan de Mattos apresenta a série Bordado hospeda aquarela, que nasceu a partir da prática visual de exercitar o fazer e o olhar para o trabalho do outro, neste caso, a produção em aquarela da artista plástica Gisel Carriconde Azevedo. As três séries em aquarela apresentadas por Gisel têm correspondentes imagéticos nos bordados produzidos por Suyan. “O meu propósito não foi a cópia. A minha determinação de bordar as aquarelas foi tentar ver o que Gisel olhava. Assim, muitos dos bordados se aproximam ao abstracionismo, não se distanciando do figurativo, numa fronteira de chancelas abertas”, explica Suyan.

Lives de visitas guiadas

Como parte da programação da mostra Manual de observação, a Referência Galeria de Arte realizará duas lives de visitas guiadas com as artistas e os curadores, com transmissão pelo Instagram. No dia 12 de agosto, quinta-feira, às 17h, Suyan de Mattos e Ralph Gehre conduzem uma conversa e comentam os trabalhos na live Bordando aquarelas. No dia 19 de agosto, quinta-feira, às 17h, Gisel Carriconde Azevedo e Marília Panitz fazem o percurso pela exposição e comentam sobre os trabalhos na live Pintando a florestinha. A participação é gratuita e livre para todos os públicos.

Serviço:

Manual de observação

Aquarelas e bordados

Obras de Gisel Carriconde Azevedo e Suyan de Mattos

Quando: De 28/07 a 04/09

Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h

Onde: Referência Galeria de Arte

Endereço: CLN 202 Bloco B Loja 11 – Subsolo

Asa Norte – Brasília DF