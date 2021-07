Série nacional Pico da Neblina ganha segunda temporada

CB Correio Braziliense

(crédito: HBO/ Divulgação)

A HBO Max confirmou a segunda temporada da série nacional Pico da Neblina, dirigida por Quico Meirelles e estrelada por Luis Navarro, Henrique Santana e Daniel Furlan. O cenário da ficção segue sendo uma São Paulo futurista onde é liberado usar e comercializar maconha.

Desta vez, CD (Dexter) é o líder do mercado de maconha na cidade, o que dá a ele status, mas também dor de cabeça. Ele acaba jogando Biriba (Luis Navarro) de novo no mundo do crime. Insatisfeito com esse rumo, Biriba vai se juntar a Salim (Henrique Santana) e Vini (Daniel Furlan) para articular a queda de CD e sair desse mundo de uma vez por todas.

"É gratificante ter o nosso trabalho reconhecido com o lançamento da segunda temporada de Pico da Neblina e ainda mais na HBO Max, que acabou de chegar ao Brasil. Estamos animados em levar novamente a história de Biriba e trazer novas reflexões que se desencadeiam na vida do personagem para o público, seja no Brasil ou em outros países", comemora Quico Meirelles, em material de divulgação da série.

A segunda temporada de Pico da Neblina ainda não tem previsão de estreia. A produção da série faz parte da estratégia da HBO Max de estrear 100 produções latino americanas em dois anos. A plataforma de streaming anunciou recentemente também a mexicana Amarração do amor.