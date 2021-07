Brasília ganha concerto inédito e exclusivo da Orquestra Petrobras Sinfônica

CB Correio Braziliense

(crédito: Daniel Ebendinger Photography/Divulgação)

Pais e filhos, Natasha, Mulher de fases e mais nove sucessos que fizeram parte de uma geração de roqueiros ganharam arranjos sinfônicos para o concerto inédito Rock Brasília sinfônico, como parte da Turnê on-line da Orquestra Petrobras Sinfônica, com regência de Felipe Prazeres. A transmissão gratuita será nesta quinta-feira (29/7), às 20h, para todo o Brasil, com transmissão pelo o canal do YouTube da orquestra. No mesmo dia, às 11h da manhã, vai ocorrer a apresentação do concerto infantil BeBeethoven.

"Preparamos uma coletânea de músicas da Legião Urbana, Capital Inicial e Raimundos, fazendo um panorama do que foi o rock em Brasília e o que ele representou e ainda representa. Então, fica também a nossa homenagem à cidade, tocando o rock nacional”, conta Felipe Prazeres. Meia hora antes do concerto começar, o público poderá assistir ao bate-papo online de Felipe com o convidado Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana. A conversa está marcada para as 19h30, também através do canal do YouTube da orquestra.

Programação infantil

A Petrobras Sinfônica preparou uma programação voltada para as crianças, o BeBeethoven – Concertos infantis. A orquestra programou um passeio virtual com concertos nas oito cidades citadas acima para apresentar todas as possibilidades de uma orquestra, com o objetivo de incentivar o contato com a música desde a primeira infância.

Com repertórios plurais e lúdicos, que vão além do infantil, a edição de Brasília vai apresentar canções populares que fazem parte do projeto Guia Prático Villa-Lobos, como Cai, cai balão, Capelinha de melão e Pai Francisco. Todos os concertos foram pensados dentro de um tempo de duração que respeitasse a capacidade de atenção de crianças menores, entre 30 e 40 minutos.