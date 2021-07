Morre o ator Orlando Drummond, intérprete do Seu Peru, aos 101 anos

RN Ronayre Nunes

Drummond foi responsável por transformar personagem humorísticos em atemporais - (crédito: Reprodução/Instagram/@orlandodrummond)

Morreu, nesta terça-feira (27/7), o ator, humorista e dublador Orlando Drummond, aos 101 anos de idade, no Rio de Janeiro. Drummond sofreu uma falência múltipla dos órgãos, em casa. A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais.

A jornalista Marina Andrade, uma das sobrinhas-netas do ator, lamentou a morte de Drummond pelo Twitter: “Valeu cada segundo, da minha infância ao último papo nos 100 anos. Tio Orlando forjou o meu humor. Descansa depois de muita luta. Mandem muito amor para Glória, minha tia-avó e esposa de Drummond, filhos Orlandinho e Lenita e os tantos netos e bisnetos”.

No começo do ano, Drummond foi internado para tratar uma infecção urinária, o quadro chegou a se agravar, mas em junho o ator melhorou e recebeu alta. Na época, Alexandre Drummond, um dos netos do artista explicou ao portal R7 que os familiares começaram a tratar o patriarca em casa, para evitar uma entrada no hospital em plena pandemia, mas com o agravamento do quadro, tiveram de realizar a internação. “Ele está internado faz quase 20 dias. Ele está com infecção urinária e o estado dele é grave. Ele estava bem, sendo assistido em casa, melhorou, mas teve uma queda e precisou ir para o hospital", explicou o neto.



Drummond foi um dos primeiros vacinados da cidade do Rio de Janeiro contra a covid-19, ainda em janeiro. Ele havia recebido a segunda dose já em fevereiro.

Talento para personagens atemporais

Carioca nascido em 18 de outubro de 1919, Drummond começou a carreira na TV ainda em 1942, quando começou a atuar como contrarregra. Um dos maiores nomes do entretenimento do país, o artista foi responsável por transformar personagens humorísticos em atemporais e foi na voz dele que outros caracteres da TV ganharam o Brasil, como Scooby Doo, Alf — O ETeimoso, o marinheiro Popeye e o Vingador, da Caverna do Dragão.

Um dos maiores personagens de Drummond foi criado para a televisão: o Seu Peru, no embrião da Escolinha, comandado por Chico Anysio, ainda em 1952.

Na biografia Orlando Drummond, versão brasileira (2020), o autor Victor Gagliardo explica a forma descontraída em que Seu Peru foi criado: “O Chico Anysio falou pra Cininha de Paula: ‘Chama o Drummond que ele resolve’. Aí, o Drummond pegou o personagem. Tanto que o personagem já tinha um bordão que o próprio Chico criou que era o ‘estou porraqui’. E aí, o Drummond pegou o personagem para si, como se fosse dele mesmo, e criou tantos outros bordões. Como: ‘Peru com mel, de Vila Isabel’, ‘te dou o maiorrapoio’”.