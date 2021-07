Wentworth Miller, protagonista de 'Prison break', revela ser autista

VO Victória Olímpio

(crédito: Fox/Reprodução )

O ator Wentworth Miller, conhecido por protagonizar a série Prison break, revelou nas redes sociais que é autista. Em publicação no Instagram, o artista contou que recebeu o diagnóstico aos 49 anos durante a pandemia. Mas apesar da demora, ele afirmou que a descoberta não foi uma surpresa.

"A vida em quarentena tirou coisas de mim. Mas no silêncio, no isolamento, encontrei presentes inesperados. Esse outono marca 1 ano desde que recebi meu diagnóstico informal de autismo, precedido por um autodiagnóstico e seguido por um diagnóstico formal. Foi um processo longo e cheio de falhas que precisava de atualização", contou o ator.

Wentworth falou ainda sobre a importância do diagnóstico: "Reconheço que o acesso a um diagnóstico é um privilégio de que muitos não desfrutam. Digamos que foi um choque. Mas não é uma surpresa. Não sei o suficiente sobre autismo. Há muito para saber. No momento, meu trabalho parece estar evoluindo meu entendimento. Reexaminando 5 décadas de experiência vivida por meio de uma nova lente".

O artista garante que, mesmo se tivesse oportunidade, não mudaria o diagnóstico: "isso não é algo que eu mudaria. Ser autista é fundamental para quem eu sou, para tudo que consegui, articulei. Também quero dizer obrigado às muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, me deram espaço ao longo dos anos, me permitiram mover-me pelo mundo de uma forma que fizesse sentido para mim, fosse ou não fez sentido para eles. E para aqueles que fizeram uma escolha diferente... bem. As pessoas se revelarão".