Nasce Bella, filha de Dilsinho e Beatriz Ferraz: "Minha vida mudou"

VO Victória Olímpio

(crédito: Dilsinho/Instagram/Reprodução)

Nasceu Bella, a primeira filha do cantor Dilsinho com a esposa Beatriz Ferraz. Nas redes sociais, o músico compartilhou o momento do nascimento da menina, que veio ao mundo nesta quarta-feira (28/7), na maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro.

Dilsinho se declarou para Bella em publicação em que aparece com o rosto colado ao da recém-nascida: "Num segundo o tempo parou e a minha vida mudou pra sempre… minha Bella".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @dilsinho

Nos stories do Instagram, Dilsinho também compartilhou vídeo da filha toda agasalhada, usando uma música lenta no fundo: "3:09. O tal do ao vivo", disse ele na legenda.



O casal anunciou a gravidez de Beatriz em fevereiro deste ano: "A família cresceu, é menina! E menina! Protejo, amo e cuido. Minha família, meu bem mais precioso", postou Dilsinho à época. Dilsinho e Beatriz oficializaram a união há quase 2 anos e estão juntos desde 2011.