Bob Odenkirk, de 'Better call Saul', desmaia no set e vai parar no hospital

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Bob Odenkirk deu um susto em todos após desmaiar no set durante gravações da série Better call Saul, spin-off de Breaking bad. Segundo informações do TMZ, logo após o incidente a equipe médica foi acionada pela produção e uma ambulância prestou socorro ao ator.

A equipe estava gravando algumas cenas na cidade de Albuquerque, no Estado do Novo México, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (29/7). O ator já está em situação estável e segundo representantes divulgaram em comunicado, ele teve um problema cardíaco.

"Podemos confirmar que Bob está em condição estável após viver um incidente cardíaco. Ele e sua família gostariam de expressar sua gratidão aos médicos e enfermeiros incríveis que cuidaram dele, assim como seu elenco, equipe e produtores que ficaram a seu lado. Os Odenkirks também gostariam de agradecer a todos pelos inúmeros desejos de melhoras e pedir por privacidade neste momento enquanto Bob trabalha em sua recuperação", informa nota.

O colega de cena, Bryan Cranston manifestou preocupação nas redes sociais: "Acordei com a notícia que me deixou ansioso a manhã toda. Meu amigo Bob Odenkirk desmaiou no set de Better call Saul. Ele está internado em Albuquerque e recebendo os cuidados médicos de que precisa. Por favor, reserve um momento para pensar sobre ele e enviar pensamentos positivos e orações. Obrigado".





O ator Elijah Wood também se manifestou: "Realmente espero que Bob Odenkirk esteja bem."

Oh man, really hope Bob Odenkirk is ok. — Elijah Wood (@elijahwood) July 28, 2021





A série narra acontecimentos anteriores à história do professor de química Walter White (Bryan Cranston) e é focada em seu advogado de defesa criminal, Saul Goodman, papel de Bob. Ele já recebeu 16 indicações ao prêmio Emmy (nove por seu trabalho na série policial), e conquistou dois deles.