Com -7ºC, repórter usa cobertor ao vivo durante apresentação do jornal em SC

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Que o frio está intenso na região sul do Brasil não é nenhuma novidade, mas o repórter Douglas Márcio surpreendeu os telespectadores ao aparecer apresentando o jornal enrolado em um cobertor. Durante apresentação ao vivo na cidade de Urupena/SC, turistas da região ofereceram o cobertor para que ele pudesse se aquecer, já que fazia -7ºC.

"A gente não dá conta, o frio é muito intenso. Então, me ofereceram um cobertor e eu não neguei. O cobertor me encontrou. Uma família de Joinville ficou com pena de mim e me emprestou o cobertor. Aceitei na hora porque está muito frio. Nunca senti nada parecido", contou o jornalista da NSC TV, afiliada da TV Globo.

"Eu estava com muito frio, dando uns pulinhos no meio da praça. Depois, o menino Lorenzo bateu no vidro [do carro] e falou: 'oh, pra ti. Pode ficar'. Eu aceitei, meio sem reação na hora. Me enrolei no cobertor e quando fui fazer ao vivo, foi com cobertor mesmo porque ficou melhor, mais suportável", contou Douglas ao portal G1.

O repórter, que também é técnico em meteorologia, irá continuar na serra catarinense para cobertura do clima nos próximos dias: "Eu trouxe muita roupa, mas o vento traz uma sensação congelante. O vento é cortante", finalizou.