Cantora Lanna Rizzi morre aos 26 anos após complicações da covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Lanna Rizzi/Instagram/Reprodução)

A cantora baiana Lanna Rizzi morreu, aos 26 anos, após complicações em decorrência da covid-19. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29/7) nos stories do Instagram da artista: "É com muita dor e com o coração despedaçado que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu às sequelas do vírus e se foi nessa manhã".

Ela já estava internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia e o quadro dela se agravou. O sepultamento foi no cemitério Jardim da Saudade I, em Ipiaú, na Bahia. O corpo não pôde ser velado.

"Nossa família agradece todo o carinho, as orações e as energias positivas enviadas todo esse tempo. Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles acometidos por essa doença traiçoeira", finalizou comunicado.

Lanna nasceu na cidade de Ibirataia e chegou a morar em Itabuna. Atualmente, ela morava em Vitória da Conquista. A cantora contava com mais de 35 mil seguidores no Instagram, que lamentaram a perda e se solidarizaram com a família.