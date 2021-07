VO Victória Olímpio

George Clooney ajuda vítimas das tempestades e deslizamentos na Itália - (crédito: George Clooney/Instagram/Reprodução)

O ator George Clooney está ajudando vítimas de enchentes causadas após tempestade de granizo em cidades do norte da Itália, na zona do Lago Como. O ator estava hospedado na cidade de Laglio, com a esposa, Amal, e os filhos gêmeos de 4 anos, Ella e Alexander, em propriedade usada pelo casal em período de férias.

Várias cidades foram inundadas e os bombeiros precisaram socorrer os moradores. Nas redes sociais, George compartilhou fotos dos estragos causados pela tempestade. "É muito pior do que eu pensava", disse ele à estação de televisão TG1.

















Nos stories do Instagram, George pediu ajuda com a situação: "Envie-me uma mensagem, se você estiver disposto a doar ou ajudar no esforço de socorro para as vítimas das tempestades devastadoras na área do Lago di Como. Eu pessoalmente adoraria trabalhar com você. Você também pode doar com criptografia do exterior".