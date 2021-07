IB Isabela Berrogain*

(crédito: Lana Pinho)

Revelação do programa The voice Brasil, a cantora DAY lançou, na última quinta-feira (29/7), o tão esperado primeiro disco da carreira. Ao longo de 12 faixas, Bem-vindo ao clube narra as maiores frustrações da vida da artista, passando pelos altos e baixos, além de retratar incertezas vividas por toda uma geração de jovens.

"Eu quero trazer com o disco essa sensação de pertencimento, de 'eu não estou sozinho aqui, eu posso me identificar com ela, não sou só eu'", explica DAY em entrevista ao Correio.

O single Clube dos sonhos frustrados, além de influenciar o título do disco, foi responsável por ditar todo o conceito do trabalho. Após DAY escrever os primeiros versos da faixa, em abril de 2020, quem ficou responsável por criar o refrão foi o próprio empresário da cantora, Tiê Castro.

"Na hora que ele me devolveu a música, eu falei 'o nome do disco é Bem-vindo ao clube, o nome dessa música é Clube dos sonhos frustrados e pronto, temos o conceito do disco’. Aí foi só começar a encaixar as pecinhas”, relembra.

"Criar o álbum foi meio que montar um quebra-cabeça, eu sabia a história que eu ia contar. As músicas foram surgindo e eu fui encaixando elas e fazendo elas da melhor forma para o disco acontecer", conta DAY.

O processo de escrita das composições foi iniciado quase que simultaneamente à pandemia da covid-19, o que acabou impulsionando o processo criativo da cantora. "Criativamente, a pandemia interferiu de forma positiva no álbum, porque os sentimentos estavam muito à flor da pele. E quando eu falo sentimentos, eu quero dizer sentimentos ruins, muito ruins, bons, não tão bons, medianos, mas quando tinha sentimento, era muito à flor da pele”, esclarece a cantora.

Seguindo passos similares aos de artistas internacionais como Machine Gun Kelly e YUNGBLUD, DAY teve como principal referência o pop punk e o movimento emocore, extremamente populares no início dos anos 2000 e que, agora, voltam a estar em alta. “O emocore e o pop punk me acompanharam enquanto eu vivi bastante dessas frustrações que eu canto no álbum”, compartilha.

“Quando eu comecei a sonhar em querer viver de música, foram justamente essas bandas e essa sonoridade que me acompanhou nos meus processos de auto entendimento, auto aceitação. Então fez total sentido revisitar essa sonoridade para me levar exatamente para esses momentos”, complementa DAY.

Um dos principais pioneiros do emocore no Brasil, Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, fez parte da construção de Bem-vindo ao clube. O cantor produziu e dividiu, com DAY, os vocais da faixa Isso não é amor, que promete ser uma das favoritas do público. “Esse é o melhor refrão do disco e nem fui eu quem fez, foi o Lucas e o Israel”, brinca a artista ao relembrar o processo de composição da música. Na canção, a dupla canta sobre um desentendimento entre duas pessoas, ao longo dos versos “Quero te dizer que nunca mais vou olhar na tua cara sem lembrar das coisas que você disse ontem com a cabeça quente”.

Agora, com o álbum pronto, os sentimentos predominantes para DAY são gratidão e alívio. “Para mim, esse é um álbum impecável, que eu trabalhei muito para criar e para fazer sentido. Que bom que eu tive a oportunidade de fazer esse disco e de ter tanto orgulho dele”, comemora a cantora.

“Eu estou sentindo como se eu fosse a minha banda favorita, como se eu fosse minha cantora favorita e isso para mim é muito legal. Eu acho que eu cheguei onde eu queria chegar, isso é o que eu queria ser quando eu crescesse”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader