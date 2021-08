Atriz Nanda Costa exibe barriga de seis meses e dança com esposa

PU Portal UAI

A atriz Nanda Costa não esconde sua felicidade de estar esperando gêmeas, junto a esposa e musicista Lan Lahn. Neste último sábado (31/07), a famosa compartilhou, através das redes sociais, um vídeo, onde aparece dançando com a companheira, escrevendo uma declaração na legenda da publicação.

"Eu sei que tá difícil manter a alegria e acreditar num futuro melhor com tanta atrocidade e descaso por parte das autoridades que (des) governam nosso país! Por aqui seguimos tentando driblar a profunda tristeza e manter a esperança em dias melhores", declarou a artista.

“Lindas !! vocês são o mundo melhor”, comentou uma fã; “Fé no caminho meus amores! Vcs inspiram o mundo a ser melhor. Axé”, disparou um internauta; “Amo demais essa turma toda!!”, emendou um seguidor.

"Sempre tive medo de assumir minha sexualidade abertamente e a Sandra Helena me proporcionou a dar gargalhadas fora de cena. Ela provou que eu era uma atriz disponível, perdi o medo do ridículo e aconteceram muitas coisas que me deram força. Depois veio a Maura [Segundo Sol], que estava se descobrindo como uma mulher lésbica, e a Sandra Helena foi realmente quem me deu esse impulso de me assumir”, contou durante a coletiva de imprensa da novela global Pega Pega.