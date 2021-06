Luana Piovani reclama de presente que Pedro Scooby deu ao filho

JM João Mello/UAI

Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados durante seis anos. e tiveram três filhos: Liz, Bem e Dom. E é o filho mais velho que tem dado mais trabalho para a mãe. Após ganhar um chip de celular do pai, o garoto não sai mais do aparelho, o que está deixando a atriz incomodada.



"Eu não poderia deixar de registrar meu agradecimento, senhor Pedro Scooby. Olha o presente que você deu para o nosso filho. Botou um 'chipzinho' no celular. Agora ele já tomou café comigo, não tomando café da manhã comigo e agora vai almoçar. Que maravilha essa nova geração!", reclamou Piovani.

O desabafo da loira dividiu opiniões: "Ué, gente? Ela não pode colocar limites no filho, não?", escreveu um internauta. "Ah, ela não supera esse homem, meu Deus", disse uma seguidora de Luana.



'Nosso primeiro verão'



Enquanto Dom não dá atenção esperada, Luana também curte o verão europeu ao lado de Lucas Bitencourt, seu namorado. Ao lado do amado e dos filhos, ela está curtindo uma viagem em família em Ibiza, na Espanha. No instagram, ela postou um registro com Lucas: 'nosso primeiro verão'.





O romance de Bitencourt e Luana veio a público em janeiro deste ano. Piovani se separou de Scooby em 2019. De lá pra cá, o ex-marido também seguiu sua vida e está com Cíntia Dicker, atriz e modelo brasileira.