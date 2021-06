Samantha Schmütz posta look com indireta política: 'tomara que caia'

JM João Mello/UAI

(crédito: Reprodução/GNT)

Samantha Schmütz segue firme em seu propósito de não deixar de falar sobre política e se posicionar contra o atual governo, do Presidente Jair Bolsonaro. Desde o falecimento de Paulo Gustavo, seu amigo, as opiniões ficaram ainda mais contundentes e a cobrança para que outros artistas façam o mesmo, também.

Neste domingo (27/06), Schmütz apareceu muito bem produzida e postou uma foto de seu look. Mas como ela não tem feito nada sem pensar, a legenda chamou atenção: "Tomara que caia". Os fãs logo 'pescaram a referência': "Arrasou!", escreveu uma internauta. "perspicaz!", disse outro seguidor. Confira a postagem:





Recentemente, a artista compareceu no ato contra Bolsonaro, que ocorreu no centro do Rio de Janeiro, assim como em outras capitais brasileiras. Nos stories, ela vem compartilhando diariamente falas de outras artistas, como Zélia Duncan e Leandra Leal, que se posicionam contra Bolsonaro publicamente.