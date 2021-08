Yasmin Brunet sobre beijo de Bruno Fratus na esposa: "muito feliz por eles"

CB Correio Braziliense

(crédito: Attila KISBENEDEK / AFP)

A comemoração do nadador Bruno Fratus pela medalha de bronze em Tóquio pode ter tido um sabor amargo para a modelo Yasmin Brunet, esposa do surfista Gabriel Medina, que também representou o Brasil nas olimpíadas. Isso porque Bruno beijou a esposa, Michelle Lenhardt, logo após ganhar a medalha. Yasmin tentou acompanhar Medina, mas foi barrada.

Em live no Instagram na noite de domingo (1º/8), Yasmin não escapou do assunto. Os seguidores dela queriam saber o que ela sentiu vendo que Bruno não só pôde levar a esposa, como comemorou a medalha com um beijo. Em tempo: Michelle foi a Tóquio porque é a treinadora de Bruno.

Mas Yasmin, que reclamou muito antes das olimpíadas, disse que não tem nada contra o casal. Pelo contrário. "Gente, eu acho isso bizarro. Sério, eu fico triste com a quantidade de gente mandado a matéria daquele casal maravilhoso achando que eu ia estar triste ou alguma coisa do tipo. Pelo amor de Deus! O que eu mais amo é ver casal feliz junto, parceiro, se amando, se dando força... Isso é a coisa mais linda que tem, eu fico muito feliz por eles", desabafou a modelo.