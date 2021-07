Yasmin Brunet perde R$ 7,9 mil em golpe de aplicativo de comida

VO Victória Olímpio

(crédito: Yasmin Brunet/Instagram/Reprodução)

Após cair em um golpe num aplicativo de entrega de comida, Yasmin Brunet perdeu R$ 7,9 mil. Nos stories do Instagram, a esposa de Gabriel Medina contou que fez o pedido em um restaurante, mas foi orientada a cancelar após ter um problema com o motoboy. Pouco tempo depois, ela recebeu ligação de uma suposta atendente do local, que ofertou um novo prato garantindo que chegaria com rapidez.

Ela estranhou após o entregador chegar, mas não tirar o capacete e entregar a máquina sem exibir o valor da tela para ela passar o cartão e efetuar o pagamento: "Eu ouvi o bipe que tinha aceito, e ele virou e me falou que tinha dado cartão não autorizado e que eu ia ter que passar de novo. Eu falei: 'Me mostra que deu não autorizado? Eu sei que passou, preciso que você me mostre'. Ele disse que eu tinha que pagar o valor da comida, que R$ 77 era o valor da taxa de entrega. Ele começou a enrolar, começou a tremer".

Como ainda estava desconfiada, decidiu ligar na operadora do cartão para entender o motivo de o cartão ter dado problema: "Eu senti que estava estranho, mas achei que estava noiada, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Você acredita que o cara me roubou R$ 7,9 mil? Eu fiquei em choque quando a mulher (do cartão) falou que tinha passado R$ 7,9 mil".

Yasmin contou que ainda está tentando ressarcir o valor e resolver o problema com o aplicativo de comida e com o banco, mas os protocolos são diferentes já que ela não teve o cartão clonado ou roubado, mas, sim, passou a senha por conta própria.