'La casa de papel' ganha trailer do volume 1 da 5ª temporada

(crédito: Tamara Arranz/Netflix/Divulgação)

A jornada dos queridos personagens do macacão vermelho está chegando ao fim. A Netflix divulgou o trailer do primeiro volume da 5ª e última temporada de La casa de papel. A prévia apresenta que o grupo está mais vulnerável e terá um embate final na tentativa de salvar as próprias vidas.

A série espanhola é um dos carros chefes da Netflix. Desde que a plataforma adquiriu os direitos de produção, o seriado ganhou três novas temporadas e, agora, chega para encerrar a história no quinto ano. O final será dividido em dois volumes, sendo que o primeiro estreia no dia 3 de setembro no streaming.

O último ano da série será de muita ação, já que logo sabemos que o reservatório de águas pluviais foi descoberto e Coronel Tamayo coloca o exército para atacar o que restou da La Banda, que não terá a ajuda do Professor, que foi sequestrado por Sierra. Eles terão de resistir como podem a investida, o que pode custar a eles as próprias vidas.

Atores como Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño e Pedro Alonso retomam os papéis que já eternizaram na história da Netflix para essas últimas duas partes da série de sucesso.

Assista ao novo trailer de La casa de papel