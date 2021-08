Banda brasiliense Reduxe lança primeiro álbum, o autoral 'Feel the groove'

PZ Prisley Zuse*

Nesta sexta-feira (6/8), a banda brasiliense Reduxe vai lançar o primeiro álbum, Feel the Groove. Com seis faixas autorais em inglês, o álbum mistura MPB com ritmos internacionais e vai estar disponível em todas as plataformas digitais.

A banda é composta por Fred Ramos (vocal), Lucas Carvalho (guitarra), Adriel Costa (baixo), Amaro Vaz (bateria) e Jônatas Santana (teclados) e surgiu durante a pandemia, a partir de uma necessidade pessoal dos músicos.

"Embora a gente ame o que faz, nem sempre estamos tocando músicas que a gente goste. A Reduxe nasceu também dessa necessidade de satisfação pessoal e para apresentar para o público um trabalho pop de qualidade e que tivesse, acima de tudo, a nossa verdade como músicos”, explicou Amaro Vaz.

O baterista contou que foi estratégico o fato do primeiro álbum ser formado apenas por músicas em inglês, já que o idioma é a língua universal e uma porta para o mercado fora do Brasil. "O mercado para esse estilo (pop+rnb+funk) é predominantemente americano e, com a internet cada vez mais derrubando essas barreiras geográficas, a gente chegou à conclusão que seria mais fácil darmos esse start compondo em inglês já pensando no mercado de fora do Brasil, mas é claro sem descartar o mercado nacional -- tanto que já temos planos de um álbum inteiro em português que virá logo na sequência”, comentou.

O nome do álbum, Feel the groove, significa "siga o ritmo" em português e foi escolhido por eles usarem muito no dia a dia. "É uma frase que usamos muito. Quando algo está bom costumamos falar 'feel the groove'”, explicou.

Em virtude da pandemia, a banda iniciou as apresentações pela internet e logo começaram os convites para apresentações presenciais. "As coisas foram acontecendo de forma super natural e, com a pandemia impossibilitando a gente de tocar presencialmente, acabamos optando por apresentar uma live direto do Estúdio Órbis. Logo depois disso começaram a surgir convites para apresentações em algumas casas de Brasília. As pessoas passaram a conhecer nosso trabalho e a nos seguir nas redes sociais e nas nossas apresentações”, completou.

