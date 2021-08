Festival Marsha em monumenta! inicia essa semana com protagonismo de artistas trans

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafaelly Godoy)

Nesta segunda (2/8), iniciou a programação da quinta edição do festival Marsha em monumenta!, realizado pela coletividade MARSHA! em parceria com produtores do Distrito Federal. O evento é o primeiro festival LGBTIAP+ brasileiro produzido por pessoas trans e, dessa vez, com foco na cena artística do DF. A programação do evento será on-line e vai até sexta-feira (6/8), das 19h às 22h.



Nesta edição, o festival tem como temática o elemento monumental que rememora a arquitetura e a produção artística da capital federal. A iniciativa acontece com incentivo do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC).



Os cinco dias de programação do festival contam com 18 atividades que se dividem em shows, apresentações de DJs, oficinas e talks. Entre as atrações figuram artistas locais como Ros4, Pietra Souza, Iêda Figueiró, Ísis Zavlyn, Pétala Conceitinho, Orí, COBTV, Saskiavibe, Manika, Ultra DF e Alla Soub.



Para Rafaelly Godoy, produtora do festival, “esta é uma importante iniciativa para a arte LGBTIAP+ do Distrito Federal. Queremos que o trabalho dessas artistas possa ser visto, valorizado e suas vidas celebradas”, afirmou em material de divulgação.



As transmissões serão feitas pelo YouTube e a programação está disponível no site do festival e no perfil da coletividade MARSHA! no Instagram.