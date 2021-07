On-line pela primeira vez, Festival Internacional da Sanfona ocorre até sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O 7º Festival Internacional da Sanfona segue até este sábado (31/7). Pela primeira vez, o evento é realizado na modalidade on-line, em função das restrições causadas pela pandemia da covid-19. A programação contou com oficinas ministradas por artistas renomados, além de shows de artistas nacionais e internacionais. Neste sábado, se apresenta o sanfoneiro francês Richard Galliano.

Em 27 e 29 de julho, ocorre a oficina Tem sanfona no chôro, com Marcelo Caldi, das 15h às 17h. A última oficina do festival, Improvisação no forró, com Chico Chagas, ocorre em 28 e 30 de julho, também das 15h às 17h. As oficinas serão realizadas pela plataforma Google Meet, com inscrições gratuitas. Os shows são transmitidos pelo canal do YouTube oficial do evento.

Os shows funcionam no formato de lives e os artistas Ivan Greg, Adelson Viana, Targino Gondim, Quinteto Sanfônico do Brasil, Silas França, Daniel Itabaiana, Gennaro, Raniel Pernalonga, Gilberto Monteiro e Raulito Barboza, da Argentina, se apresentaram nos outros dias do evento.

Nas seis edições anteriores, os shows do Festival Internacional da Sanfona ocorreram entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), no Teatro João Gilberto. A terceira edição, em 2015, contou com a participação de Lucy Alves, que passou a ser reconhecida nacionalmente nos anos seguintes.