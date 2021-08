Paolla Oliveira lamenta falas machistas de Tiago Leifert e André Marques

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Paolla Oliveira/Instagram/Reprodução)

Em uma das suas apresentações mais recentes no Super dança dos famosos, atração da TV Globo comandada por Tiago Leifert, Paolla Oliveira levou o público ao delírio, com sua performance ao som do hit Rainha da favela, de Ludmilla, e surpreendeu os telespectadores com a performance.

Entretanto, o comunicador do programa dominical e o jurado convidado André Marques, acabaram fazendo comentários machistas sobre sua apresentação de dança.

O apresentador de No limite, por exemplo, chegou a dizer que deu uma 'suada' em determinado momento e que o ar 'estava quente'.

Em entrevista ao caderno Ela, do jornal O Globo, a artista declarou que as declarações da dupla não foram legais, porque naquele momento, era para analisar o seu desempenho ao dançar o funk.

Em um dos passos da coreografia, Paolla deu uma 'bundada' em seu parceiro, Leandro Azevedo derrubando-o no chão. "Fiquei surpresa com à proporção que tomou a minha apresentação de funk. André Marques e Tiago Leifert fizeram comentários que não foram legais, do tipo 'fiquei com calor' e 'que dança foi essa'", contou.

Campeã do Dança dos famosos da temporada de 2009, agradeceu os elogios recebidos dos demais jurados do Super dança dos famosos e se diz feliz em poder dançar e rebolar.

“Mas, para mim, o que prevaleceu foram as observações das meninas ali presentes. A Fabiana Karla, por exemplo, chamou minha 'raba' de maravilhosa, nas palavras dela! É um momento de liberdade poder usar meu corpo para dançar funk e rebolar, logo eu que por tanto tempo fui guardada na gaveta da mocinha da novela. Por conta do que ainda precisa ser transformado, a gente não pode deixar de exaltar uma construção bacana que existiu ali, o empoderamento feminino. E na tarde de domingo”, afirmou.