Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu celebra culinária mineira

CB Correio Braziliense

(crédito: Íris Zanetti)

Os apreciadores da rica culinária mineira podem aproveitar o Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu (MG) até 8 de agosto. O evento tradicional tem como novidade a presença, em 5 de agosto, do chef paracatuense Pedro Barbosa, finalista do Mestre do Sabor, da TV Globo. O encerramento do evento terá ainda concerto inédito da Orquestra Ouro Preto em homenagem aos Rolling Stones.

O evento, que teve início em 1º de julho, em sua primeira fase, apresentou pratos feitos com pelo menos dois dos três ingredientes regionais: linguiça caseira, limão tahiti (ou capeta) e banana marmelo. Foram vendidos cerca de 6.590 pratos até 31 de julho.

A programação gastronômica contou ainda com uma competição pelo posto de melhor prato do festival. Ao menos 23 bares e restaurantes de Paracatu participaram e estão concorrendo ao prêmio. Os vencedores serão prestigiados no Evento Chef Show, nesta próxima quinta-feira (5/08), no qual o chef Pedro Barbosa irá cozinhar o prato vencedor.

Em sua segunda fase, que vai até 8 de agosto, o festival terá muita música, oficinas e workshops gratuitos on-line, que podem ser acompanhados virtualmente, pelo YouTube. A live da Orquestra Ouro Preto será transmitida do teatro Sesc Palladium em Belo Horizonte. A banda aproveitará a data para prestar homenagem ao Dia dos Pais.



Confira a programação do festival:

3/08 – 18h – Workshop – Preparo de Quitutes e Petiscos Mineiros

3/08 – 20h - Espetáculo ‘Mundo Cerrado’ grupo Arte e fatos

4/08 – 14h - Oficina de Pintura

4/08 – 17h30 – Mini Chef com Mariana Gontijo

4/08 – 18h - Workshop – O básico dos Vinhos e suas Harmonizações

4/08 – 19h - ‘Nosso Grande Espetáculo’ grupo Adorável CIA

5/08 – 14h - Oficina de Viola Caipira

5/08 – 20h - Chef Show com Pedro Rodrigues e Resultado Final da etapa Cozinha Mineira Paracatuense

6/08 – 20h – 16º Festival da Música Brasileira

7/08 – 20h - 16º Festival da Música Brasileira (final)

8/08 – 20h – Concerto Orquestra de Ouro Preto tocando Rolling Stones



Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu

Até 8 de agosto em Paracatu (MG). Live da Orquestra de Outro Preto transmitida pelo Youtube, em 8 de agosto.