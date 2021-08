Murilo Rosa deixa Globo após 22 anos de trabalho: "Meu respeito será eterno"

AO Amanda Oliveira

O ator Murilo Rosa, de 50 anos, não faz mais parte do elenco fixo da rede Globo. O brasiliense utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (4/8), para anunciar o encerramento de seu contrato com a emissora após 22 anos de exclusividade.

Na publicação, Murilo disse que mantém uma relação próxima com a empresa e com outros funcionários. “[Era] aquele contrato de pessoa física, sabe? Que quer dizer vínculo…respeito, profissionalismo, competência, seriedade, parceria, dedicação, entrega e talento … acho que foi isso tudo que nos uniu por tanto tempo”, diz a legenda.

De acordo com ele, o desligamento aconteceu no dia 31 de julho. “Até por uma pandemia passamos, gravando e entregando com competência. Então… eu sinto gratidão por essa empresa espetacular [...]. O meu respeito será eterno”. Em seu último trabalho, o ator viveu o personagem Mário na novela 'Salve-se Quem Puder'.

Um dia antes de publicar o texto de agradecimento à rede Globo, Murilo já havia divulgado que entraria para a equipe da HBO Max como apresentador de um reality. "Vamos partir para uma nova experiência…Meu primeiro projeto será apresentar o “THE BRIDGE”, esse reality que foi um sucesso na Inglaterra e na Espanha, algo diferente de tudo que vc já viu e agora inédito no Brasil", revelou.

A informação também foi confirmada pela plataforma de streaming.

