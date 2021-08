TikToker de 18 anos morre em acidente após ser arremessado do carro

VO Victória Olímpio

O influenciador americano Timothy Isaiah Hall, conhecido como Timbo the Redneck no TikTok, morreu aos 18 anos após trágico acidente de carro. O jovem estava dirigindo a própria caminhonete em círculos, mas ao aumentar a velocidade, foi arremessado pela janela e atingido pelo próprio veículo.

A informação foi dada pelo cunhado de Timbo, Tony. Ele deu detalhes sobre a morte do jovem em vídeo publicado no Youtube: "Ele morreu neste sábado em um acidente com a namorada dele, Kori, na frente da casa do amigo deles Jay. Ele estava fazendo círculos com a caminhonete, ela capotou, voou pela janela do motorista e a caminhonete caiu em cima dele”.

Tessia Hires, mãe do TikToker, publicou vídeo na própria conta do filho lamentando a morte e agradecendo a todos pelo apoio. Timbo tinha mais de 250 mil seguidores na plataforma e costumava compartilhar vídeos cômicos mostrando o cotidiano no Sul dos Estados Unidos.

"Olá, eu sou a Tessie, mãe do Timbo the Redneck. Ele não vai mais fazer vídeos. Não teremos mais vídeos. Meu filho sofreu um grave acidente no sábado e não sobreviveu. Eu gostaria de agradecer a todos os fãs. Ele sempre amou o TikTok e sempre acreditou. Todos os fãs que o apoiaram lá, significaram muito para ele. Estou com o coração tão partido... Eu só gostaria de informar a todos que ele não fará mais nenhum vídeo. Agora estamos fazendo vaquinha para pagar o funeral. Amo vocês, muito obrigada".







A família faz uma vaquinha no site Go Fund Me, e até esta quarta-feira (4/8), já havia arrecadado mais de US$ 9 mil, aproximadamente R$ 46 mil. Nos EUA um funeral custa em média US$ 10 mil, cerca de R$ 51 mil reais.