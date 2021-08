Charlie, do Rolling Stones, passa por cirurgia e deve ficar fora de turnê

VO Victória Olímpio

(crédito: SUZANNE CORDEIRO/AFP)

Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, precisou passar por uma cirurgia e ficará de fora da próxima turnê da banda. Em comunicado compartilhado nas redes sociais, o músico, de 80 anos, não deu detalhes sobre o procedimento, mas afirmou que precisará de mais tempo para se recuperar. A banda irá estrear a turnê No filter em 26 de setembro.

“Charlie passou por um procedimento que foi totalmente bem-sucedido, mas suponho que os médicos concluíram que ele, agora, precisa de repouso e recuperação adequados. Com os ensaios começando em algumas semanas é muito decepcionante, para dizer o mínimo. Mas também é justo dizer que ninguém previu isso”, informou o porta voz do Rolling Stones.

Charlie brincou ao revelar que pela primeira vez o compasso estava errado e que irá seguir o conselho dos médicos de esperar e ficar em repouso: "Pela primeira vez, meu compasso ficou um pouco errado. Estou trabalhando duro para entrar em forma, mas hoje aceitei o conselho dos especialistas de que isso vai demorar um pouco".

O músico afirmou, ainda, que contatou Steve Jordan para o substituir: "Depois de todo o sofrimento dos fãs causado pela covid, eu realmente não quero que os muitos fãs que têm os ingressos para esta turnê fiquem desapontados com outro adiamento ou cancelamento. Portanto, pedi ao meu grande amigo Steve Jordan para me substituir”.



Steve acompanha a banda há muitos anos e agradeceu o convite: “É uma honra absoluta e um privilégio ser o substituto de Charlie e estou ansioso para ensaiar com Mick, Keith e Ronnie. Ninguém ficará mais feliz do que eu em abrir mão do meu lugar no banco da bateria tão cedo Charlie me disser que ele está bom para continuar”.