Netflix marca a estreia de Confissões de uma garota excluída, com Klara Castanho

CB Correio Braziliense

(crédito: Laura Campanella/Netflix)

A Netflix marcou para 22 de setembro a estreia do longa nacional Confissões de uma garota excluída. Estrelado por Klara Castanho, o longa é baseado no livro Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) dramática, de Thalita Rebouças.

Klara vive Tetê, menina que, aos 16 anos, não se sente querida nem pelos colegas da escola, nem pelos pais. Por causa da crise, ela precisa mudar de colégio e de casa, indo morar com a avó. O maior pesadelo de Tetê é sofrer bullying no novo colégio, pois no antigo ela era chamada de Tetê do Cecê.

Entre os colegas novos estão as populares Valentina (Júlia Gomes) e Laís (Fernanda Concon) e os excluídos Davi (Gabriel Lima) e Zeca (Marcus Bessa), que vão se aliar a Tetê.

Os pais de Tetê são interpretados por Júlia Rabello e Stepan Nercessian e os avós por Rosane Gofman e Alcemar Vieira.