CB Correio Braziliense

Clarice Niskier e Isio Ghelman são os protagonizam casal na quarentena - (crédito: Dalton Valerio)

Produção da autora Clarice Niskier, o espetáculo Coração de campanha é a próxima estreia do Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB). Em cartaz de 13 de agosto até 5 de setembro, a peça trata de temas como reaproximação de famílias durante a pandemia, solidariedade em meio a perdas e nascimentos de grandes amizades.

Além de escrever o texto da peça, Clarice Niskier, que comemora 40 anos de carreira em 2021, é a estrela do espetáculo. Ao lado do ator Isio Ghelman, atualmente escalado para Um lugar ao Sol, próxima novela das 21h da Rede Globo, a autora dará vida à protagonista da produção. Já na direção, Clarice trabalha novamente com Amir Haddad, diretor teatral com quem já montou as peças A alma imoral, A lista e A esperança na caixa de chicletes Ping Pong.

Coração de campanha conta a história de uma atriz e um professor universitário que, após 25 anos de casamento, estão à beira do divórcio. Com a chegada da quarentena, o casal decide confrontar os conflitos que ficaram em aberto ao longo dos anos e procura encontrar saídas para os problemas que se cristalizaram com o tempo.

Serviço

Coração de campanha

Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. De 13 de agosto a 5 de setembro.

Preço: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Indicado para maiores de 16 anos.

Ingressos à venda no site oficial do Eventim.