João Vicente de Castro diz que deixa de seguir quem curte fotos de Bolsonaro

João Vicente de Castro, apresentador do programa Papo de segunda, do GNT, revelou que sempre para de seguir pessoas que curtem a foto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais. No Twitter, ele brincou afirmando que dar unfollow nos apoiadores do político é o 'esporte olímpico favorito'.

O apresentador afirmou que costuma verificar foto por foto para garantir que não segue ninguém que possa apoiar Bolsonaro. "Meu esporte olímpico preferido atualmente é ir no Instagram do Bolsonaro, ver foto a foto, e dar unfollow em quem curte qualquer publicação", escreveu.

Meu esporte olímpico preferido atualmente é ir no Instagram do Bolsonaro, ver foto a foto, e dar unfollow em quem curte qualquer publicação. — João Vicente (@joaovicente27) August 4, 2021

Nos comentários, os seguidores apoiaram a ideia de João: "Muito bom, vou aderir a ideia", "Andei fazendo muito isso, ultimamente. Alguns fiz com muita dor no coração, pois eram pessoas que eu gosto muito" e "Daqui a pouco vai se livrar de todos os apoiadores, parabéns".

Outros seguidores revelaram que, apesar de apoiarem a ideia, costumam não ter paciência para fazer a mesma atitude: "Jura que você tem estômago para isso? Eu já não posso mais com a fuça e nem a voz desse senhor", disse.