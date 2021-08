Tiago alerta policial sobre cirurgia peniana ao ser revistado em blitz

DL Douglas Lima - Especial para o Uai MC Movimento Country - Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, participou nesta quarta-feira (04/08) do programa The noite, atração comandada por Danilo Gentili, no SBT. Durante o papo com o apresentador, o cantor revelou uma situação inusitada que passou por conta da faloplastia, cirurgia íntima que realizou recentemente cujo objetivo é aumentar o comprimento do pênis.

Recém-operado, o sertanejo afirmou que avisou um policial ao ser parado em uma blitz, para ter cuidado na hora da revista.

"Os caras falaram 'mão na cabeça'. Na hora em que o cara pegou aqui em mim eu falei: 'irmão, eu fiz uma cirurgia'. Eles reconheceram a gente, foram super educados, mas é o procedimento da polícia", disse ao afirmar que a blitz aconteceu quando ele partia rumo à gravação de um programa de televisão.

Na atração, o artista novamente voltou a declarar que não fez o procedimento para aumentar o comprimento do membro. Tiago disse que que não está insatisfeito com a dimensão atual do membro. "Muita gente acha que eu falo sobre a estética como defesa para esconder alguma coisa. Mas não, se não eu não teria divulgado. Era para melhorar", contou.



De acordo, com Piquilo, tamanho não é documento. "É importante que as pessoas saibam que não existe um tamanho determinante para a sua felicidade, para o seu prazer ou que sempre vai agradar. Não necessariamente você será um Kid Bengala, com todo respeito ao Kid Bengala. Nem sempre isso é sinônimo de prazer e felicidade….", pontuou.

Polêmicas

Mas mesmo após mais de um mês da cirurgia, o sertanejo continua sendo alvo de polêmicas e acabou virando motivo de chacota por muitos usuários, inclusive por Zé Neto, que ridicularizou o cantor. Após toda a confusão do caso, Tiago voltou a falar sobre o assunto e fez um grande desabafo.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Tiago Silva, que viu até sua namorada sair da sua vida após o procedimento, foi questionado sobre o motivo de querer aumentar o pênis, que é a mesma curiosidade da maioria dos internautas desde que a cirurgia foi anunciada e, segundo ele, o maior propósito era de quebrar preconceitos e tabus sobre o assunto:

"Tanta gente faz inúmeras coisas. Mulheres mudam tudo. Por que o homem não pode? Onde diz que isso é feio? Em que lugar está que nos desmerece? Não vi problema na ideia de melhorar. Desde quando fiz a operação, pensei em levar informações, na melhor intenção e quebrar, um pouquinho ao menos, desse tabu que disfarça muito preconceito", disparou.

Em meio às controvérsias da cirurgia e enxurrada piadas na internet, como a de Zé Neto e Fafá de Belém, que desencadeou em um verdadeiro barraco na internet, Tiago revelou ainda estar feliz com o resultado e disse que tem ajudado muitas pessoas que sofrem com o mesmo problema:

"Confesso que não vi problema algum e não me senti inferior em nada, já que tanto é feito com a evolução da medicina e procedimentos diversos que existem para ajudar as pessoas a se sentirem bem e felizes. Já me emocionei diversas vezes por perceber tanta gente me defendendo nas redes sociais, com demonstrações de amor e respeito. É muito bom poder ter esse elo com o público. Dentro do que fui buscar com o procedimento, tive resultado sim. Eu gostei", falou.

Entenda a polêmica de Tiago com o cantor Zé Neto

Após anunciar a cirurgia de aumento peniano, Tiago virou alvo de deboche e chacota de internautas e inclusive de Zé Neto, que entrou na onda e deixou seu deboche. A dupla de Cristiano, que fez um ensaio sensual com sua esposa, veio à público e zombou da cara de Tiago Silva após uma página compartilhar a notícia da faloplastia, nome do procedimento cirúrgico.

Tudo começou com um comentário do cantor Edson Cadorini, que esteve entre a vida e a morte na UTI recentemente. Edson debochou do procedimento estético e falou que "Estava precisando fazer uma (cirurgia) para diminuir (o tamanho do pênis)". Logo em seguida, Zé Neto se juntou ao amigo para zombar e entre risos respondeu "Uns com pouco, outros com muito (risos) é muita desigualdade Edson", detonou.

Os comentários obviamente geraram muitas polêmicas. Enquanto grande parte dos internautas se divertiram com os deboches, outros seguidores detonaram Zé Neto e Edson e acharam sua atitude ridícula: "Depois é cancelado e não sabe o porque", detonou uma. "Gente que coisa ridícula deixa o cara, até parece que não coloca banana na sunga pra pagar de bonitão", acrescentou outra.

Mais recentemente, Zé Neto foi detonado na internet após fazer piadas homofóbicas em uma live sertaneja enquanto pagava uma aposta vestindo a camiseta do São Paulo. Na ocasião, a cantora sertaneja Luiza, dupla de Maurílio que é assumidamente lésbica, se revoltou e deixou o show pela metade.

Após aumento peniano, término de affair

Recentemente, Tiago abriu o jogo e falou abertamente sobre o fim do relacionamento com a cantora Tânia Mara.



"Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que é o porquê, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho. Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada”, desabafou.

"O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro", finalizou.