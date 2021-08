Desafio da Sobrevivência: Lucas Selfie é terceiro exilado de 'Ilha Record'

VO Victória Olímpio

(crédito: Record/Reprodução)

Após enfrentar um duelo de estrategistas com Pyong, o influenciador Lucas Selfie não conseguiu superar os desafios e foi exilado da Ilha Record. Ele havia sido o mais votado entre os participantes e Pyong foi direto à berlinda após ser indicado pela comandante Nanah.

Durante o Desafio de sobrevivência, os dois batalharam pela permanência no reality, precisando usar varetas de bambu para pescar as chaves que abriam cadeados para libertar as bandeiras. Lucas não saiu da primeira fase ao se enrolar na hora de pescar a chave e ganhou passagem só de ida para a caverna do exílio.

Temos um vencedor! ???? @pyongleetv termina a prova e vence o #DesafioNaIlha! ???? Vem ver o que tá rolando agora: https://t.co/aETZz312g4 ????? pic.twitter.com/6FL4pZffQs — Ilha Record (@ilharecord) August 6, 2021

Lucas irá acompanhar Dinei e Mirella no exílio, podendo interferir no jogo de outros exploradores, mas sem que eles saibam.