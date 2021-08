Paolla Oliveira rebate seguidor: "O machismo faz isso com as pessoas"

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter @paolla / Reprodução)

A atriz Paolla Oliveira bateu boca com um seguidor numa rede social. O estopim foi uma foto postada por ela no Twitter em que aparece usando um biquíni de renda sem retoques "para mostrar imperfeições". A maioria dos comentários foi positiva, mas um homem a criticou.

Segundo ele comentou na postagem da atriz, Paolla contribui para a objetificação do corpo feminino quando posta uma foto como essa. Ele atacou a atriz: "Depois vai chorar na Dança dos famosos porque foi 'objetificada' dançando funk", escreveu o seguidor, fazendo referência à reclamação de Paolla após comentários dos jurados Tiago Leifert e André Marques ao julgar a coreografia de funk dela na competição. Tiago disse que ficou com calor com a dança de Paolla.

Paolla não deixou o seguidor falando sozinho e o respondeu. "Você está bem equivocado quanto à minha opinião. Que besteira você está dizendo! O machismo faz isso com as pessoas, elas acham que dançar, que vestir uma peça de roupa ou ter um comportamento te libera para julgar e ofender alguém", disse a atriz, para delírio dos fãs, que aplaudiram a resposta.