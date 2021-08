CB Correio Braziliense

Vladimir Carvalho vai falar sobre a produção do filme e a história de Giocondo Dias - (crédito: Marcos Finotti/ Divulgação)

Diretor do filme Giocondo Dias - O ilustre clandestino, Vladimir Carvalho é o convidado desta edição do podcast da Fundação Astrojildo Pereira (FAP). No episódio, o cineasta fala sobre a chegada da produção ao NOW, serviço de streaming da NET, e da história de vida do próprio Giocondo Dias, importante personagem da história política do Brasil.

O documentário, sucesso no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2019, retrata a vida de Dias, líder comunista baiano, militante de esquerda e um dos líderes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que viveu grande parte da vida de forma clandestina.

Apresentado e produzido pelo jornalista João Rodrigues, o Rádio FAP é publicado semanalmente, às sextas-feiras, nas plataformas de streaming Spotify, Google Podcasts, Youtube, Ancora, RadioPublic e Pocket Casts.