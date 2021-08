Após internação por covid-19, ator Eduardo Moscovis recebe alta

VO Victória Olímpio

(crédito: Eduardo Moscovis/Instagram/Reprodução)

O ator Eduardo Moscovis recebeu alta após cinco dias internado com covid-19, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Neste domingo (8/8), a filha do artista, Gabriela Richard, postou foto com o pai sentado no sofá brincando com um cachorro.

"Não poderia pedir um Dia dos Pais melhor, em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta", escreveu. Moscovis repostou a foto também agradecendo pelo momento: "Não podia receber um presente melhor".

Eduardo Moscovis recebe alta após covid-19 (foto: Eduardo Moscovis/Instagram/Reprodução)

Apesar da internação, o ator, de 53 anos, apresentava um quadro de saúde evoluindo bem. Moscovis ficou internado no mesmo hospital onde estiveram os atores Paulo Gustavo e Luciano Szafir.

O artista fez sucesso em várias novelas da TV Globo, como O cravo e a rosa e Por Amor. Recentemente, Eduardo encarnou o violento policial Brandão, da série Bom dia, Verônica da Netflix. Ele também foi destaque no filme Pai em dobro, ao lado de Maisa.