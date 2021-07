Em 1º vídeo após alta, Luciano Szafir agradece apoio em recuperação da covid

VO Victória Olímpio

(crédito: Luciano Szafir/Instagram/Reprodução)

Luciano Szafir gravou o primeiro vídeo desde que recebeu alta da internação para falar sobre como está sendo a recuperação dele. Nas redes sociais, o ator falou sobre a nova rotina: "Estou em casa, no meu 4º dia, extremamente feliz. Estou fazendo meus exercícios, estou em recuperação e ela é lenta, é um dia de cada vez".

O ator e empresário tem 52 anos e foi internado em 22 de junho após testar positivo para a covid-19 pela segunda vez. Luciano Szafir passou por uma cirurgia de emergência no dia 7 de julho após complicações. O procedimento foi necessário para retirar o acúmulo de sangue na região e um segmento do cólon.

"Quero agradecer a cada um de vocês pelos pensamentos positivos. Agradecer principalmente a Deus, que me deu uma segunda chance. Agradecer a minha família, que sofreu bastante nesse processo. A minha mulher, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Agradecer todos na linha de frente (do tratamento) da covid, que trabalham com tanto amor por todos nós", continuou Szafir.