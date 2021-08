Atriz Glória Pires é cotada para estrelar filme sobre sexagenária

VO Victória Olímpio

(crédito: Glória Pires/Instagram/Reprodução)

A atriz Glória Pires está sendo cotada para estrelar a comédia Sexa, interpretando a personagem principal, uma mulher sexagenária que se apaixonada por um homem mais novo. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as negociações ainda estão em andamento.

Ainda segundo a colunista, caso assuma o papel, Glória também terá a função de produtora. Ela irá trabalhar em parceria com a Giros e a Audaz.

Importante atriz no cinema nacional, Glória fez sucesso em uma série de filmes como Se eu fosse você, Flores raras, Linda de morrer e Lula, o filho do Brasil. A artista participou também de novelas como Mulheres de areia, Rei do gado, Babilônia, Vale tudo e Éramos seis.