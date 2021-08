Campeã do 'BBB21', Juliette aluga casa no Rio por R$ 25 mil, diz site

VO Victória Olímpio

(crédito: Juliette Freire/Instagram/Reprodução)

Juliette Freire decidiu compartilhar nas redes sociais que se mudou e alugou uma casa no Rio de Janeiro. Nos stories do Instagram, a campeã do Big Brother Brasil (BBB21) contou que optou por não comprar um imóvel agora, já que tem outras prioridades.

"Nós alugamos uma casa no Rio. Eu tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Já pegamos uma casa mobiliada, vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha carinha. Estou muito feliz, muito grata. A casa é muito bonitinha. Estamos morando eu, meus amigos, que são minha equipe, minha mãe (que está vindo da Paraíba), e meu irmão. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade", revelou.

Segundo informações do jornal Extra, o aluguel da casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, custa R$ 25 mil mensais, mais R$ 2,2 mil de condomínio e IPTU de R$ 2,5 mil. O imóvel tem piscina, área gourmet e seis quartos, sendo cinco suítes.

Ao se mudar para o condomínio de luxo, Juliette se tornou vizinha da ex-BBB Rafa Kalimann, que fez questão de já visitar a maquiadora. Também nas redes sociais, as duas compartilharam fotos e vídeos do domingo (8/8) que passaram juntas.

Após saída do reality, Juliette se hospedou na casa da cantora Anitta. "Obrigada pela acolhida nessa casa linda, de uma família que também é da Paraíba e torce por mim e pelos meus. Sim, eu estou na casa de Anitta", escreveu na ocasião.