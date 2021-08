Kit Harington, de 'Game of Thrones', revela ter problemas com bebida

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

O ator Kit Harington, mais conhecido por interpretar Jon Snow na série Game of Thrones, da HBO, revelou sobre as lutas que tem contra o alcoolismo e a saúde mental. Em entrevista ao The Sunday Times, o artista contou que está sóbrio há dois anos e meio e que, durante período em que estava lidando com o vício, teve pensamentos suicidas.

“Coisas que aconteceram comigo desde o fim de Thrones, e que aconteceram durante Thrones, foram de natureza bastante traumática e incluíam álcool (…) cheguei a um ponto onde me sentia uma pessoa má e vergonhosa”, desabafou.

Questionado se sentia-se suicida, Harington hesitou em responder: “Vou te dar uma resposta a essa pergunta: a resposta é sim. Sim, claro. Passei por períodos de verdadeira depressão em que queria fazer todo tipo de coisa", explicou.

Ele buscou tratamento e se internou para reabilitação no retiro Privé-Swiss, em Connecticut, para tratar os vícios em substâncias, principalmente álcool. O ator contou ainda que tentou, ao máximo, tratar dos problemas de maneira discreta e que muitas pessoas ao redor se surpreenderam ao descobrir.

Harington comemorou a mudança na vida: “Ficar sóbrio é o processo de dizer, ‘Não, eu posso mudar’… Uma das minhas coisas favoritas que aprendi recentemente é que a expressão ‘um leopardo não muda suas manchas’ é completamente falsa: um leopardo realmente muda suas manchas.

"Eu só acho que é a coisa mais linda. Realmente ajudou. Isso foi algo que eu meio que me apeguei; a ideia de que eu poderia fazer essa grande mudança fundamental em quem eu era e como conduzia minha vida”, finalizou.