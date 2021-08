CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/VIBRAR)

O complexo de entretenimento e gastronomia VIBRAR - Viver Brasília ao ar livre apresenta, neste domingo (15/8), o musical infantil A Bela e a Fera. O espetáculo será realizado ao vivo, a partir das 16h, no Eixo Monumental, local onde ocorre o evento. O valor dos ingressos varia entre R$ 30 (meia-entrada) e R$ 120 (meia-entrada).

O musical contará com diversos efeitos especiais, mais de 120 figurinos e 22 atores e bailarinos, além de projeções em 4D. Voltado para toda a família, o espetáculo narra a clássica história da Disney da jovem Bela, que se torna prisioneira de uma solitária fera em um castelo tomado por um feitiço.

No último sábado (7/8), foi dado início à programação infantil do evento com a apresentação do musical Uma aventura no gelo, inspirado no filme Frozen, um dos maiores sucessos da Disney. O VIBRAR, que ocorre de quinta-feira a domingo, é realizado em espaço 100% aberto, com possibilidade de reserva de mesas isoladas.

Serviço

Espetáculo A Bela e a Fera no VIBRAR

Eixo Monumental. 15 de agosto, às 16h.

De R$ 30 (meia) a R$ 120 (meia). Classificação indicativa livre