Markie Post, atriz de 'Quem vai ficar com Mary?', morre aos 70 anos

VO Victória Olímpio

(crédito: Netflix/Divulgação)

A atriz Markie Post, conhecida por participar do filme Quem vai ficar com Mary?, morreu aos 70 anos após quase quatro anos lutando contra um câncer. De acordo com o jornal Deadline, o empresário da artista confirmou a morte no sábado (7/8).

Em comunicado, a família falou sobre Markie Post: "Para nós, nosso orgulho está em quem ela era além da atuação; uma pessoa que fez bolos elaborados para amigos, costurou cortinas para os primeiros apartamentos e nos mostrou como ser gentis, amorosos e indulgentes em um mundo muitas vezes difícil".

Markie Post nasceu na Califórnia e iniciou a carreira no entretenimento em um game show, onde trabalhou por trás das cenas. Como atriz, ela atuou pela primeira vez fazendo participação em alguns episódios de O incrível Hulk e Casal 20.

Ela também ficou mais conhecida por participar de séries como Duro na queda, Night court, Hearts Afire, Chicago PD e Santa Clarita Diet. Post deixa o marido, o escritor Michael A. Ross, duas filhas, a atriz Kate Armstrong Ross e Daisy Schoenborn, o genro Bryce Schoenborn e a neta de 5 meses.