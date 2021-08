Mariana Goldfarb compartilha clique de suas estrias no bumbum e impressiona

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Mariana Goldfarb/Instagram/Reprodução)

A influenciadora Mariana Goldfarb compartilhou, através das redes sociais, uma foto utilizando biquíni que foca em sua coxa e suas estrias no bumbum, que geralmente são vistas como imperfeições pelo público.

Na legenda do post, a famosa escreveu: "Bom dia! Dei o start na hashtag do verão #RachandoDeTãoGostosa porque não sou obrigada". Muitos usuários elogiaram a publicação e se identificaram com a modelo. "Maravilhosaaaaaa! Ô mulher necessária para esse mundo", disse uma; "É Libertador ser de verdade!", desabafou outra; "Maravilhosa! Vc me representa e me dá coragem para assumir meu corpo", emendou uma fã.





Mariana é casada com o ator Cauã Reymond, que foi visto recentemente gravando uma cena para a próxima novela das 21h da TV Globo, chamada Um lugar no sol, ao lado de Alinne Moraes. Na trama, Reymond dará vida à irmãos gêmeos que terão vidas bem diferentes: um pobre e o outro rico, chamados Christian e Renato, separados desde o nascimento. A novela é assinada por Lícia Manzo e substituirá Império, que foi gravada entre 2014 e 2015.



Renato terá problemas com o álcool e drogas, mantendo uma relação problemática com a personagem de Moraes, enquanto Christian é um rapaz inteligente e esforçado, tendo crescido em um orfanato, trabalhando como vendedor, ambulante e até mesmo manobrista. Em certo momento da história, ele se apaixona por Andreia e troca de lugar com o irmão rico, causando uma reviravolta na trama.



No mesmo dia em que foi visto gravando com Alinne, Cauã também gravou algumas cenas quentes com Andreia Horta, no mesmo local. Ambos interpretam os papéis principais da história, que será inédita.