Irmão de Meghan Markle entra no 'BBB' australiano com críticas a ela

VO Victória Olímpio

(crédito: Youtube/Reprodução)

Thomas Markle Jr, irmão mais velho de Meghan Markle, vai estrear nesta segunda-feira (9/8) como participante do Big Brother VIP, versão australiana do reality show, que conta com convidados famosos. No trailer, ele aparece chegando ao local onde ficará confinado e na primeira frase critica a irmã.

“Sou o irmão mais velho da Meghan Markle. Eu disse ao príncipe Harry: ‘acho que ela vai arruinar a sua vida, ela é muito rasa'”, comenta ao se apresentar para os espectadores. Sonia Kruger estará como apresentadora do programa, que irá ao ar no Channel Seven.

Entre os participantes estão a ex-conselheira de Donald Trump, Omarosa Manigault Newman, Imogen Anthony, ex de Kyle Sandiland, Luki Toki, estrela de reality show, Ellie Gonsalves, modelo e atriz, Bernard Curry, ator, Jessika Power, Dayne Beams, Josh Carroll e Caitlyn Jenner.