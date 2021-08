Filha de Agnaldo Timóteo vence ação e obtém direito à herança milionária

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: TV Globo/Divulgação)

Nesta segunda-feira (9/8), Timotinho Silva, assessor e sobrinho de Agnaldo Timóteo, anunciou que o processo de adoção da filha de 14 anos do cantor foi concluído na Justiça. Ela é destinatária de metade da herança do artista, que morreu em abril deste ano.



Apesar de ele a ter criado desde os dois anos de idade, a adoção legal ainda estava em andamento. Rutinente, irmã de Agnaldo, chegou a entrar na Justiça por julgar que o irmão estava ‘desorientado’ no ato da assinatura do testamento.

Sidney Pedroso, advogado do artista, foi reconhecido como o inventariante e garantiu à filha o acesso à herança. Timotinho comemorou a decisão publicando uma foto com Keyty Evelyn, escrevendo que a justiça se cumpriu.

“Finalmente uma notícia boa. Muito feliz que Justiça foi feita, seja feliz minha querida Keyty. Que bom que a Justiça respeitou o desejo do nosso querido Agnaldo Timóteo”, escreveu.

Em entrevista à RecordTV feita em julho deste ano, Sidney se mostrou otimista com o andamento do processo. “Tudo se encaminha para que consigamos realizar o bom desejo do Agnaldo Timóteo, que é ver a filha dele, que foi a alegria da vida dele, Keyty Evelyn Timóteo, sendo adotada por ele mesmo que postumamente”, disse.

O patrimônio de Agnaldo, segundo o Domingo Espetacular, inclui um apartamento em São Paulo e um sobrado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e chega a 30 milhões de reais, sem contar as obras artísticas do cantor.