Luciano Huck comenta aceitação do irmão gay em livro autoral

O apresentador Luciano Huck lançará um novo livro, chamado De porta a porta, que será lançado no próximo dia 20, onde ele fala sobre o processo de aceitação do irmão, o cineasta Fernando Grostein, que é assumidamente gay. O veterano conta como foi lidar com o assunto e detalha o dia em que o caçula revelou para a família, durante um jantar com Luciano e os pais.

A obra possui um capítulo inteiramente dedicado ao assunto, que foi escrito pelo apresentador durante a pandemia, narrando seus aprendizados durante o período de isolamento social. Em junho do último ano, a mãe de Luciano participou de uma live com Fernando e comentou como lidou com a revelação do filho. Foi a partir desta live que Huck teve a ideia de escrever sobre o ocorrido e desabafar sobre o que sentiu e como enfrentou o momento.





"Minha mãe é super discreta, e meu irmão sugeriu fazer uma live com ela para contar como foi quando ele contou que era gay para a família. Virou um capítulo que foi legal escrever. Coloquei para fora, organizei minha cabeça, foi um momento importante", comentou o apresentador no Caldeirão do Huck, no último sábado, ao ouvir o depoimento dos pais de uma jovem lésbica que participava do programa.



""Você lembra minha mãe falando. A gente em casa passou pelo mesmo processo. Foi um processo de aprendizado para todos. Hoje tenho muito orgulho do meu irmão e do que ele fez a gente amadurecer, entender, aceitar e poder falar isso na TV de peito aberto. Imagino o que vocês estão sentindo agora porque sei o quanto é importante esse acolhimento da família", disse.



Na live feita com Fernando, a mãe contou como foi o momento em que o filho a revelou sua orientação sexual e detalhou como lidou com o ocorrido.



"Começamos a jantar e lá pelas tantas você falou: 'mãe, eu sou gay'. Essa revelação foi muito inesperada para mim, me pegou de surpresa, desprevenida, algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Imediatamente muitos fantasmas vieram à minha mente, e eu comecei a chorar. Foi a minha reação instantânea. Tudo me dava medo, um medo do que você podia sofrer na vida, do que podia te acontecer, das dificuldades que você podia passar...", lembrou Marta.

