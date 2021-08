Andressa Urach fala sobre gravidez: 'Mexer no celular me dá enjoo'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Neste domingo (8/8), a modelo Andressa Urach falou sobre sua segunda gestação. Pelo Instagram, ela disse que esse primeiro momento tem sido de muitos enjoos, além de ter ficado mais sensível.



No último final de semana, o marido de Urach, Thiago Lopes, anunciou que a empresária está grávida do primeiro filho do casal. Ela já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um outro relacionamento.

"Estou vomitando muito. Tinha esquecido dessa parte da gravidez", escreveu Andressa nos Stories. "E a parte de chorar por tudo? Estou chorando porque estou vomitando. Até mexer no celular me dá enjoo", reforçou na sequência.

O anúncio da gravidez foi feito no sábado (7/8). "Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida! Meu filho (a) foi muito desejado (a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho (a) no colo. Família cristã sim!", comemorou Thiago, que se casou com Urach em dezembro de 2020.

Andressa também comemorou o fato em sua conta do Instagram. “Meu amor Thiago, você é um marido fiel, provedor, amigo, carinhoso, um homem de caráter exemplar. Você já é um ótimo pai para meu filho Arthur e hoje recebemos a notícia que estou grávida! Que presente maravilhoso de dia dos pais, meu amor. Só posso agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida! Te amo muito! Feliz dia dos Pais. Papai mais lindo do mundo!!!”