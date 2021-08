Gil do Vigor revela a seguidores que irá para os EUA na primeira classe

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo/ Divulgação)

O ex-BBB Gil do Vigor está a menos de um mês de realizar o sonho de fazer um pós-doutorado em economia nos EUA. Em conversa com seguidores na rede social via stories do Instagram, o economista revelou alguns detalhes da viagem.

Um seguidor perguntou ao ex-BBB se ele viajaria para os EUA na primeira classe. Gil respondeu que sim. "Primeira classe porque assim, né? Só se chega nos EUA uma vez. Aí, eu gastei todo meu dinheiro", completou.

Os internautas também quiseram saber se Gil está com medo de não acompanhar as atividades acadêmicas em inglês e ele respondeu que será "complicado" apenas quando tiver que dar aulas. Em outro momento, o economista disse que já fez amigos na Califórnia. "Eu já fiz amigos, já pedi socorro e eles já vão me socorrer", disse, espirituoso.

Assuntos da vida pessoal também foram abordados quando Gil lembrou que o pior momento do BBB para ele foi a eliminação da brasilense Sarah Andrade. Sobre a proposta de "ficar" com um seguidor, Gil só pediu, com cara sensual: "não me faz esse convite..."