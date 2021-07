Em novo projeto, Gil do Vigor promove debate e reflexão sobre fake news

VO Victória Olímpio

(crédito: Gil do Vigor/Instagram/Reprodução)

O economista e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21) Gil do Vigor lançou o novo quadro O Brasil tá lascado, no Instagram. No novo episódio, ele traz a temática fake news e como elas podem ser prejudicais para a sociedade, assim como nos afetam em diversas áreas da vida.

Os conteúdos costumam abordar assuntos sociais. Além disso, Gil comentou sobre a importância dos veículos de comunicação, mas também sobre a responsabilidade que precisam ter ao veicular informações, bem como do povo em apurar o que é dito.



Gil explicou ainda como o cenário tem a ver com a economia e política: "Campanha política deixou de ser debate de ideias e passou a ser debate de quem é pior". No conteúdo, o economista também faz uma alerta e dá exemplos de onde as pessoas podem acessar para descobrir se uma informação tem credibilidade, se é verdadeira ou falsa.

Recentemente, o comunicador ganhou um quadro no programa Mais você, da apresentadora Ana Maria Braga. Intitulado Tá lascado, a ideia é que Gil (que começará o PhD de economia na Califórnia, EUA) fale sobre economia no quadro e, especialmente, apresente dicas e compartilhe seu conhecimento sobre o tema de forma simples e descontraída.