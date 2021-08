Criança Esperança aposta em duetos virtuais para shows deste ano

CB Correio Braziliense

A 36ª edição do Criança Esperança será transmitida em 23 de agosto, após a novela Império. Como manda a tradição, um grande show será realizado. A diferença é que, desta vez, serão apresentações virtuais em duetos. A festa será comandada pelo apresentador Luciano Huck, pela jornalista Maju Coutinho e pelas cantoras Ivete Sangalo e IZA. Em comum, os quatro são filhos de professores e lembrarão a importância do trabalho dos genitores.

A parte musical ficará a cargo de encontros especiais, muitos do quais inéditos. Além de apresentar o Criança Esperança, Ivete e IZA soltarão a voz ao lado de Barões da Pisadinha e Ludmilla, respectivamente. As outras parceiras serão Emicida, Majur e Drik; a vencedora do BBB21 Juliette e Wesley Safadão. Israel & Rodolffo e Zezé di Camargo & Luciano; Luan Santana e Isadora Pompeo; e Alok e Melim. Maria Fernanda, cantora que já passou por uma das instituições assistidas pelo Criança Esperança, também cantará.

O especial ainda lembrará Paulo Gustavo, humorista morto em 4 de maio devido a complicações da covid-19. A mãe dele, Déa Lucia, subirá ao palco para uma homenagem a Paulo e a todas as vítimas da doença.